Наталья Терентьева выиграла спринт на финале Кубка России, её сестра Дарья Непряева — 2-я
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Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева одержала победу в спринте свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 3.17,64. Второе место заняла её родная сестра Дарья Непряева с отставанием 0,13 секунды. Тройку призёров замкнула Милена Габушева (+3,17).
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 апреля 2025, вторник. 14:28 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
3:17.64
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+0.13
3
Милена Габушева
Республика Коми
+3.17
Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Женщины. Спринт, результаты:
- Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 3.17,64.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 0,13.
- Милена Габушева (Республика Коми) +3,17.
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) +7,95.
- Татьяна Сорина (Тюменская область) +17,06.
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +43,18.
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