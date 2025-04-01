Александр Большунов победил в спринте на финале КР, Савелий Коростелёв — третий

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в спринте свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 2.51,31. Второе место занял Константин Тиунов с отставанием 1,31 секунды. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+1,40).

Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Мужчины. Спринт, результаты: