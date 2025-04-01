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Александр Большунов победил в спринте на финале КР, Савелий Коростелёв — третий

Александр Большунов победил в спринте на финале КР, Савелий Коростелёв — третий
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Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в спринте свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 2.51,31. Второе место занял Константин Тиунов с отставанием 1,31 секунды. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+1,40).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 апреля 2025, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:51.31
2
Константин Тиунов
Москва
+1.31
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+1.40

Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Мужчины. Спринт, результаты:

  1. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 2.51,31.
  2. Константин Тиунов (Москва) — отставание 1,31.
  3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +1,40.
  4. Александр Терентьев (Тюменская — Ненецкий АО) +1,56.
  5. Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +3,92.
  6. Никита Горбунов (Республика Татарстан) +10,01.
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