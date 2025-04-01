Александр Большунов победил в спринте на финале КР, Савелий Коростелёв — третий
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в спринте свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 2.51,31. Второе место занял Константин Тиунов с отставанием 1,31 секунды. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+1,40).
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 апреля 2025, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:51.31
2
Константин Тиунов
Москва
+1.31
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+1.40
Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Мужчины. Спринт, результаты:
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 2.51,31.
- Константин Тиунов (Москва) — отставание 1,31.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +1,40.
- Александр Терентьев (Тюменская — Ненецкий АО) +1,56.
- Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +3,92.
- Никита Горбунов (Республика Татарстан) +10,01.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2025
-
14:46
-
14:36
-
13:40
-
12:26
-
11:26
-
09:39
-
09:29
- 31 марта 2025
-
14:34
- 30 марта 2025
-
20:35
-
20:18
-
19:46
-
19:28
-
15:59
-
15:41
-
14:59
-
14:14
-
12:22
-
11:35
-
09:31
- 29 марта 2025
-
21:19
-
21:00
-
20:47
-
20:29
-
16:24
-
14:59
-
13:26
-
11:57
-
11:35
-
11:10
-
09:52
- 28 марта 2025
-
22:23
-
21:59
-
11:27
- 26 марта 2025
-
13:47
-
13:21