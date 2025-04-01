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Елена Вяльбе поцеловалась с журналистом Андреем Романовым в прямом эфире

Елена Вяльбе поцеловалась с журналистом Андреем Романовым в прямом эфире
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поцеловалась с журналистом Андреем Романовым в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Это произошло во время интервью перед началом спринтерских гонок в рамках финала Кубка России — 2024/2025 в Кировске.

Фото: Кадр из трансляции

Неизвестно, был ли данный жест шуточным или нет. Сами Вяльбе и Романов не давали никаких комментариев по этому поводу.

Победу в женском спринте одержала Наталья Терентьева, второе место заняла её родная сестра Дарья Непряева, а тройку призёров замкнула Милена Габушева. У мужчин гонку выиграл Александр Большунов, второе место занял Константин Тиунов, третье — Савелий Коростелёв.

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