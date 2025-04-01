Норвежский журналист: почти уверен, что мы увидим Большунова против Клебо в Италии

Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт объяснил, почему практически уверен в допуске российских лыжников на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

– Я думаю, что дискуссии о возвращении русских уже в прошлом. Олимпиада в Париже показала, что вполне можно их допускать, не создавая лишнего шума. Это произойдёт в 2026 году… Даже самый яростный противник их возвращения Себастьян Коу (глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций. – Прим. «Чемпионата») сказал, что нужно искать решения.

Ответственность будет возложена на отдельные федерации, и Элиаш (глава Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. – Прим. «Чемпионата») откровенно заявил, что считает, что русские должны участвовать. Прежде всего под нейтральным флагом, но я не удивлюсь, если им разрешат и флаг, и гимн в Италии в следующем году. Даже без мирного соглашения мы увидим Большунова против Клебо в Валь-ди-Фьемме.

– Ты так думаешь?

– Почти не сомневаюсь в этом. Я вполне уверен, что эти сигналы [о возможном допуске на ОИ] уже дошли до русских. Не случайно несколько российских лыжников внезапно появились на олимпийских трассах. Это сигнал для всего мира. Эрик Рёсте и FIS были жёсткими, но теперь многие страны почувствуют давление, — приводит слова Сальтведта Nettavisen.