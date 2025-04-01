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Вяльбе: Большунов немного сбросил вес, который ему мешал. Теперь прям весь звенит!

Вяльбе: Большунов немного сбросил вес, который ему мешал. Теперь прям весь звенит!
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высоко оценила уровень физической формы трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова после его победы в спринте свободным стилем в рамках финала Кубка России – 2024/2025, который проходит в Кировске.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 апреля 2025, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:51.31
2
Константин Тиунов
Москва
+1.31
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+1.40

«Мне кажется, видно по Саше сейчас — он прям весь звенит! Немного сбросил вес, который, мне кажется, ему всё-таки мешал. Тут лишний «килограммчик», грубо говоря. Мне кажется, он сейчас в идеальной форме для конца сезона. Всё отлично», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Большунов из-за нестабильности в первой половине сезона не претендует на победу в общем зачёте Кубка России.

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