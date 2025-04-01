Вяльбе: Большунов немного сбросил вес, который ему мешал. Теперь прям весь звенит!

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высоко оценила уровень физической формы трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова после его победы в спринте свободным стилем в рамках финала Кубка России – 2024/2025, который проходит в Кировске.

«Мне кажется, видно по Саше сейчас — он прям весь звенит! Немного сбросил вес, который, мне кажется, ему всё-таки мешал. Тут лишний «килограммчик», грубо говоря. Мне кажется, он сейчас в идеальной форме для конца сезона. Всё отлично», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Большунов из-за нестабильности в первой половине сезона не претендует на победу в общем зачёте Кубка России.