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Елена Вяльбе прокомментировала резонансный поцелуй с журналистом в прямом эфире

Елена Вяльбе прокомментировала резонансный поцелуй с журналистом в прямом эфире
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила резонансный поцелуй с журналистом Андреем Романовым в прямом эфире «Матч ТВ». Он случился во время интервью перед началом спринтерских гонок в финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Скриншот с этим моментом стал вирусным в рамках лыжного сообщества.

«Мне тоже прислали этот стоп-кадр. Собственно говоря, мы с Андреем много лет уже целуемся именно так: когда здороваемся и когда прощаемся. И да, я, видимо, уходила с передачи, и вот кто-то скриншот сделал и выставил. Прекрасно, когда у людей хорошие отношения, взаимопонимание. Мы работаем в одной сфере, только я — в одной стороне, а он — по другую сторону от экрана. Но в целом, мне кажется, у нас сейчас очень хороший симбиоз со всей съёмочной командой, мы им благодарны. А так хорошо. Пусть будет, мне кажется, это хороший постик», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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