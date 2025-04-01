Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует за три гонки до окончания сезона
Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2024/2025 за три личные гонки до завершения сезона.
На текущей неделе в Кировске проходит финал Кубка России. Сегодня, 1 апреля, прошёл коньковый спринт, который выиграл Александр Большунов, а Савелий Коростелёв завоевал бронзу. Ардашев же дошёл до полуфинала, где стал третьим.
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт на 1 апреля. Мужчины:
- Сергей Ардашев — 855 очков.
- Савелий Коростелёв — 820.
- Александр Большунов – 661.
- Иван Горбунов – 622.
- Илья Семиков — 540.
- Александр Терентьев – 503.
- Артём Мальцев – 496.
- Евгений Семяшкин – 414.
- 9-10. Константин Тиунов – 365.
- 9-10. Дмитрий Жуль – 365.
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