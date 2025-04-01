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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует за три гонки до окончания сезона

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует за три гонки до окончания сезона
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Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2024/2025 за три личные гонки до завершения сезона.

На текущей неделе в Кировске проходит финал Кубка России. Сегодня, 1 апреля, прошёл коньковый спринт, который выиграл Александр Большунов, а Савелий Коростелёв завоевал бронзу. Ардашев же дошёл до полуфинала, где стал третьим.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт на 1 апреля. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев — 855 очков.
  2. Савелий Коростелёв — 820.
  3. Александр Большунов – 661.
  4. Иван Горбунов – 622.
  5. Илья Семиков — 540.
  6. Александр Терентьев – 503.
  7. Артём Мальцев – 496.
  8. Евгений Семяшкин – 414.
  9. 9-10. Константин Тиунов – 365.
  10. 9-10. Дмитрий Жуль – 365.
Календарь Кубка России по лыжным гонкам
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