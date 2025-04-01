Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует за три гонки до окончания сезона

Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2024/2025 за три личные гонки до завершения сезона.

На текущей неделе в Кировске проходит финал Кубка России. Сегодня, 1 апреля, прошёл коньковый спринт, который выиграл Александр Большунов, а Савелий Коростелёв завоевал бронзу. Ардашев же дошёл до полуфинала, где стал третьим.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт на 1 апреля. Мужчины: