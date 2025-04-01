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FIS отменила отстранение пяти прыгунов с трамплина, пойманных на манипуляциях с костюмами

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сняла дисквалификацию с пяти норвежских прыгунов с трамплина, ставших фигурантами скандала с костюмами.

Ранее было обнаружено, что в костюмы олимпийских чемпионов Мариуса Линдвика, Йоханна Андре Форфанга, Роберта Юханссона и призёров чемпионата мира Робина Педерсена и Кристоффера Сундаля был вшит запрещённый материал. FIS инициировала расследование после чемпионата мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). В итоге вышеназванные спортсмены были отстранены от соревнований.

«Временная дисквалификация спортсменов была необходима для соблюдения честности соревнований. После окончания сезона данный вердикт больше не действует.

Таким образом, Мариусу Линдвику, Йоханну Андре Форфангу, Робину Педерсену, Кристофферу Сундалю и Роберту Юханссону разрешено участвовать в тренировках или любых других мероприятиях, организованных Норвежской ассоциацией лыжного спорта или иными национальными федерациями лыжных видов спорта.

Временное отстранение трёх официальных лиц мужской сборной Норвегии по прыжкам с трамплина остаётся в силе», – говорится в заявлении FIS.

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