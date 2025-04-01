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Кубок России по лыжным гонкам, финал, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, финал, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть
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Завтра, 2 апреля, в рамках финала Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам в Кировске состоится женская гонка преследования классическим стилем на 10 км. Старт пасьюта запланирован на 11:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 10:30 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Гонка преследования. Классический стиль. 10 км
02 апреля 2025, среда. 11:00 МСК
Не началось

На данный момент в общем зачёте Кубка России у женщин лидирует чемпионка мира среди юниоров, 22-летняя Дарья Непряева, на счету которой 757 очков. Второе место занимает Екатерина Смирнова с 701 баллом. Тройку сильнейших замыкает Елизавета Маслакова, набравшая 606 очков.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Гонка преследования. Стартовый лист:

1. Наталья Терентьева
2. Дарья Непряева +36
3. Анастасия Кулешова +1.27
4. Татьяна Сорина +1.28
5. Дарья Канева +1.30
6. Ольга Сергеева +1.31
7. Алиса Жамбалова +1.45
8. Алёна Баранова +1.51
9. Елизавета Маслакова +1.52
10. Екатерина Смирнова +2.02
11. Анастасия Фалеева +2.02
12. Елизавета Пантрина +2.04

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