Кубок России по лыжным гонкам, финал, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Завтра, 2 апреля, в рамках финала Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам в Кировске состоится женская гонка преследования классическим стилем на 10 км. Старт пасьюта запланирован на 11:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 10:30 мск.

На данный момент в общем зачёте Кубка России у женщин лидирует чемпионка мира среди юниоров, 22-летняя Дарья Непряева, на счету которой 757 очков. Второе место занимает Екатерина Смирнова с 701 баллом. Тройку сильнейших замыкает Елизавета Маслакова, набравшая 606 очков.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Гонка преследования. Стартовый лист:

1. Наталья Терентьева

2. Дарья Непряева +36

3. Анастасия Кулешова +1.27

4. Татьяна Сорина +1.28

5. Дарья Канева +1.30

6. Ольга Сергеева +1.31

7. Алиса Жамбалова +1.45

8. Алёна Баранова +1.51

9. Елизавета Маслакова +1.52

10. Екатерина Смирнова +2.02

11. Анастасия Фалеева +2.02

12. Елизавета Пантрина +2.04