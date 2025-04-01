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Кубок России по лыжным гонкам, финал, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Завтра, 2 апреля, в рамках финала Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам в Кировске состоится мужская гонка преследования классическим стилем на 10 км. Старт пасьюта запланирован на 12:30 мск. Гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 12:00 мск.

На данный момент лидером общего зачёта Кубка России у мужчин является Сергей Ардашев, на счету которого 855 очков. Второе место занимает Савелий Коростелёв с 820 баллами. Тройку лучших замыкает Александр Большунов, набравший 661 очко.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Гонка преследования. Стартовый лист:

1. Александр Большунов

2. Савелий Коростелёв +24

3. Сергей Ардашев +59

4. Константин Тиунов +1.24

5. Кирилл Кочегаров +1.31

6. Егор Митрошин +1.40

7. Александр Терентьев +1.43

8. Павел Соловьев +1.46

9. Алексей Виценко +1.53

10. Андрей Ларьков +1.56