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Кубок России по лыжным гонкам, финал, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, финал, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть
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Завтра, 2 апреля, в рамках финала Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам в Кировске состоится мужская гонка преследования классическим стилем на 10 км. Старт пасьюта запланирован на 12:30 мск. Гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 12:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Гонка преследования. Классический стиль. 10 км
02 апреля 2025, среда. 12:30 МСК
Не началось

На данный момент лидером общего зачёта Кубка России у мужчин является Сергей Ардашев, на счету которого 855 очков. Второе место занимает Савелий Коростелёв с 820 баллами. Тройку лучших замыкает Александр Большунов, набравший 661 очко.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Гонка преследования. Стартовый лист:

1. Александр Большунов
2. Савелий Коростелёв +24
3. Сергей Ардашев +59
4. Константин Тиунов +1.24
5. Кирилл Кочегаров +1.31
6. Егор Митрошин +1.40
7. Александр Терентьев +1.43
8. Павел Соловьев +1.46
9. Алексей Виценко +1.53
10. Андрей Ларьков +1.56

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