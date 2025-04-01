В FIS ответили на вопрос о возможном уайлд-кард для российских лыжников на ОИ-2026

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила о неготовности пересматривать свою позицию касательно участия российских и белорусских лыжников в международных стартах.

«На текущий момент ситуация остаётся прежней. Отстранение российских и белорусских атлетов остаётся в силе до дальнейшего уведомления. Вопрос с возможной выдачей уайлд-кард на Олимпиаду-2026 сейчас не рассматривается», — приводит ответ FIS «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, российские и белорусские лыжники не принимают участия в международных соревнованиях уже четвёртый год.

Ранее глава FIS Йохан Элиаш заявил о том, что допуск российских лыжников будет зависеть от хода мирных переговоров, а также дальнейших рекомендаций МОК.