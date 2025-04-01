Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В FIS ответили на вопрос о возможном уайлд-кард для российских лыжников на ОИ-2026

В FIS ответили на вопрос о возможном уайлд-кард для российских лыжников на ОИ-2026
Комментарии

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила о неготовности пересматривать свою позицию касательно участия российских и белорусских лыжников в международных стартах.

«На текущий момент ситуация остаётся прежней. Отстранение российских и белорусских атлетов остаётся в силе до дальнейшего уведомления. Вопрос с возможной выдачей уайлд-кард на Олимпиаду-2026 сейчас не рассматривается», — приводит ответ FIS «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, российские и белорусские лыжники не принимают участия в международных соревнованиях уже четвёртый год.

Ранее глава FIS Йохан Элиаш заявил о том, что допуск российских лыжников будет зависеть от хода мирных переговоров, а также дальнейших рекомендаций МОК.

Материалы по теме
FIS отменила отстранение пяти прыгунов с трамплина, пойманных на манипуляциях с костюмами
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android