Сорина получила травму после неприятного столкновения с Фалеевой в финале спринта на КР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что его супруга Татьяна Сорина (олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете) получила травму после столкновения с Анастасией Фалеевой в финале конькового спринта в рамках финала Кубка России – 2024/2025, который проходит в Кировске.

«Ошибка — в первую очередь её [Фалеевой] неаккуратность. На этом участке трассы ещё было рано начинать работать без палок. Если и работать без палок, то надо делать это внимательнее и чётче контролировать движения. Но было рано включаться без палок в принципе. Видимо, Фалеева слишком сильно хотела победить и начала делать лишние неаккуратные движения. Этого не нужно было делать.

Фото: скриншот из трансляции Матч ТВ

В итоге случилось падение, где Сорина получила травму. Пока не можем сказать, насколько она скажется. Пока дали руке покой. Посмотрим на следующий день, будут ли какие то последствия. Сейчас ведутся определённые восстановительные процессы. Надеюсь, в среду всё-таки Татьяна выйдет на старт», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».