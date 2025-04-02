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Татьяна Сорина снялась с финала Кубка России после полученной трамвы в спринте

Татьяна Сорина снялась с финала Кубка России после полученной трамвы в спринте
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Татьяна Сорина снялась с финала Кубка России — 2024/2025, проходящего в Кировске. Александр Легков в эфире «Матч ТВ» сообщил, что спортсменка получила разрыв сухожилия в левом плече в результате падения в спринте.

Во вторник, 1 апреля, Сорина получила травму после столкновения с Анастасией Фалеевой в финале конькового спринта. Таким образом, сезон-2024/2025 для Татьяны закончен.

На финале Кубка России пройдут ещё три старта — гонка преследования на 10 км классическим стилем, разделка на 10 км свободным стилем, а также масс-старт на 10 км свободным стилем.

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