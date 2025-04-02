Наталья Терентьева выиграла гонку преследования на финале Кубка России, Непряева — вторая
Поделиться
Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева одержала победу в гонке преследования на 10 км классическим стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 30.01,0. Второе место заняла её родная сестра Дарья Непряева с отставанием 29,5 секунды. Тройку призёров замкнула Ольга Сергеева (+1.11,5).
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Гонка преследования. Классический стиль. 10 км
02 апреля 2025, среда. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
30:01.0
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+29.5
3
Ольга Сергеева
Республика Татарстан
+1:11.5
Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Женщины. Гонка преследования 10 км, результаты:
- Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 30.01,0
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 29,5
- Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +1.11,5
- Дарья Канева (Республика Коми) +1.15,9
- Анастасия Кулешова (Нижегородская — Мордовия) +1.26,5
- Алина Пеклецова (Вологодская область) +1.56,4
Комментарии
- 2 апреля 2025
-
11:34
-
11:16
-
00:59
- 1 апреля 2025
-
23:17
-
22:05
-
21:50
-
21:29
-
20:30
-
20:16
-
19:58
-
19:34
-
18:43
-
17:41
-
16:23
-
14:46
-
14:36
-
13:40
-
12:26
-
11:26
-
09:39
-
09:29
- 31 марта 2025
-
14:34
- 30 марта 2025
-
20:35
-
20:18
-
19:46
-
19:28
-
15:59
-
15:41
-
14:59
-
14:14
-
12:22
-
11:35
-
09:31
- 29 марта 2025
-
21:19
-
21:00