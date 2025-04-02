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Наталья Терентьева выиграла гонку преследования на финале Кубка России, Непряева — вторая

Наталья Терентьева выиграла гонку преследования на финале Кубка России, Непряева — вторая
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Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева одержала победу в гонке преследования на 10 км классическим стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 30.01,0. Второе место заняла её родная сестра Дарья Непряева с отставанием 29,5 секунды. Тройку призёров замкнула Ольга Сергеева (+1.11,5).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Гонка преследования. Классический стиль. 10 км
02 апреля 2025, среда. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
30:01.0
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+29.5
3
Ольга Сергеева
Республика Татарстан
+1:11.5

Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Женщины. Гонка преследования 10 км, результаты:

  1. Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 30.01,0
  2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 29,5
  3. Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +1.11,5
  4. Дарья Канева (Республика Коми) +1.15,9
  5. Анастасия Кулешова (Нижегородская — Мордовия) +1.26,5
  6. Алина Пеклецова (Вологодская область) +1.56,4
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