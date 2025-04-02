Наталья Терентьева выиграла гонку преследования на финале Кубка России, Непряева — вторая

Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева одержала победу в гонке преследования на 10 км классическим стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 30.01,0. Второе место заняла её родная сестра Дарья Непряева с отставанием 29,5 секунды. Тройку призёров замкнула Ольга Сергеева (+1.11,5).

Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Женщины. Гонка преследования 10 км, результаты: