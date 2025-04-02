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Алина Пеклецова победила по чистому времени в гонке преследования в финале КР в Кировске

Алина Пеклецова победила по чистому времени в гонке преследования в финале КР в Кировске
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Лыжница Алина Пеклецова показала лучший результат по чистому времени в гонке преследования на 10 км классическим стилем в рамках финала Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кировске. Спортсменка преодолела дистанцию за 29.22,4. В гонке она поднялась со стартового 20-го на итоговое шестое место.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Гонка преследования. Классический стиль. 10 км
02 апреля 2025, среда. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
30:01.0
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+29.5
3
Ольга Сергеева
Республика Татарстан
+1:11.5

Второй результат показала Лидия Горбунова с отставанием 18,6 секунды. Тройку лучших замкнула Ольга Сергеева (+19,1). Наталья Терентьева стала шестой по чистому времени (+38,6).

Победу в гонке одержала Терентьева. Второе место заняла её родная сестра Дарья Непряева, а тройку призёров замкнула Ольга Сергеева.

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