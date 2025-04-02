Алина Пеклецова победила по чистому времени в гонке преследования в финале КР в Кировске

Лыжница Алина Пеклецова показала лучший результат по чистому времени в гонке преследования на 10 км классическим стилем в рамках финала Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кировске. Спортсменка преодолела дистанцию за 29.22,4. В гонке она поднялась со стартового 20-го на итоговое шестое место.

Второй результат показала Лидия Горбунова с отставанием 18,6 секунды. Тройку лучших замкнула Ольга Сергеева (+19,1). Наталья Терентьева стала шестой по чистому времени (+38,6).

Победу в гонке одержала Терентьева. Второе место заняла её родная сестра Дарья Непряева, а тройку призёров замкнула Ольга Сергеева.