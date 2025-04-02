Александр Большунов с большим отрывом победил в гонке преследования на финале Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на 10 км классическим стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 26.05,1. Второе место занял Савелий Коростелёв с отставанием 47,0 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+1.40,5).

Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Мужчины. Гонка преследования 10 км, результаты:

Александр Большунов (Республика Татарстан) — 26.05,1 Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — отставание 47,0 Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +1.40,5 Александр Бакуров (Москва — Новосибирская) +1.56,4 Илья Семиков (Республика Коми) +1.56,8 Константин Тиунов (Москва) +2.02,9