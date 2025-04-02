Александр Большунов с большим отрывом победил в гонке преследования на финале Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на 10 км классическим стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 26.05,1. Второе место занял Савелий Коростелёв с отставанием 47,0 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+1.40,5).
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Гонка преследования. Классический стиль. 10 км
02 апреля 2025, среда. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
26:05.1
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+47.0
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+1:40.5
Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Мужчины. Гонка преследования 10 км, результаты:
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 26.05,1
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — отставание 47,0
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +1.40,5
- Александр Бакуров (Москва — Новосибирская) +1.56,4
- Илья Семиков (Республика Коми) +1.56,8
- Константин Тиунов (Москва) +2.02,9
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