«Я, наверное, проиграл тур». Коростелёв — о выступлении в пасьюте финала Кубка России

Лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление в гонке преследования на финале Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кировске. По итогам старта он занимает второе место в зачёте тура «Большой Вудъявр» позади Александра Большунова.

«Мы с моим сервисёром решили сыграть ва‑банк, я бежал на мази. Знаю, что некоторые выбирали мазь. Решил выбрать её, потому что на обкатке посмотрели: круг засоленный, мазь цепляется, несмотря на дождь и тёплую погоду со спуска изначально мазь катила лучше. Но получилось так, что я дёрнулся за Сашей Большуновым. Думаю, что всё‑таки «зеро» сработало лучше в итоге.

В целом это было моё решение выйти на мази. Сервис подготовил и «зеро», и мазь. Буквально за пять минут до старта сказал, что бегу на мази. Рискнём, так сказать. Думаю, что я ошибся. Единственное, что я, наверное, проиграл тур. 47 секунд — это фатально. Сегодня была такая решающая, но при этом мимолётная гонка, нужно было оставаться как минимум на том же расстоянии от Саши, что у меня не получилось. Но будем бороться дальше», — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».