Андрей Ларьков: молодые лыжники ведут себя грубовато

Двукратный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Андрей Ларьков рассказал, как изменился темперамент нового поколения лыжников.

«Как себя ведут молодые на дистанции? Мне кажется, чуть грубовато. Я бы даже сказал, не то что нагло, но как‑то они стараются оттеснять, больше применяя физическое воздействие. Когда мы раньше бегали на Кубке мира, это каралось очень жёстко. Так что есть над чем работать. Молодое поколение после финиша все с телефонами стояли, а у меня даже телефона нет с собой», — сказал Ларьков в эфире канала «Матч ТВ».

Сегодня, 2 апреля, Ларьков занял пятое место в спринте свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Победителем гонки стал Александр Большунов.