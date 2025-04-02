Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Андрей Ларьков: молодые лыжники ведут себя грубовато

Андрей Ларьков: молодые лыжники ведут себя грубовато
Комментарии

Двукратный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Андрей Ларьков рассказал, как изменился темперамент нового поколения лыжников.

«Как себя ведут молодые на дистанции? Мне кажется, чуть грубовато. Я бы даже сказал, не то что нагло, но как‑то они стараются оттеснять, больше применяя физическое воздействие. Когда мы раньше бегали на Кубке мира, это каралось очень жёстко. Так что есть над чем работать. Молодое поколение после финиша все с телефонами стояли, а у меня даже телефона нет с собой», — сказал Ларьков в эфире канала «Матч ТВ».

Сегодня, 2 апреля, Ларьков занял пятое место в спринте свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Победителем гонки стал Александр Большунов.

Материалы по теме
Александр Большунов победил в спринте на финале КР, Савелий Коростелёв — третий
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android