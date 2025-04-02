Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов — третий
Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2024/2025. Второе место занимает Савелий Коростелёв. Замыкает тройку лидеров Александр Большунов, который сегодня, 2 апреля, одержал победу в гонке преследования на 10 км классическим стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске.
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт на 2 апреля. Мужчины:
- Сергей Ардашев — 880 очков.
- Савелий Коростелёв — 863.
- Александр Большунов – 714.
- Иван Горбунов – 622.
- Илья Семиков — 589.
- Александр Терентьев – 530.
- Артём Мальцев – 500.
- Евгений Семяшкин – 418.
- Константин Тиунов – 385.
- Дмитрий Жуль – 380.
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