Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов — третий

Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2024/2025. Второе место занимает Савелий Коростелёв. Замыкает тройку лидеров Александр Большунов, который сегодня, 2 апреля, одержал победу в гонке преследования на 10 км классическим стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт на 2 апреля. Мужчины: