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Сильнейшая горнолыжница мира Бриньоне сломала ногу в двух местах на национальном старте

Сильнейшая горнолыжница мира Бриньоне сломала ногу в двух местах на национальном старте
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Призёр двух Олимпиад, двукратная чемпионка мира итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне получила серьёзные травмы вследствие падения на чемпионате Италии – 2025, который проходит на горнолыжном курорте «Альп-Лусия».

Бриньоне врезалась в ворота на большой скорости во втором заезде соревнований по гигантскому слалому (её излюбленная дисциплина). Федерика сразу же была доставлена в больницу в Тренто на вертолёте.

«Бриньоне была сделана компьютерная томография, которая выявила смещённый, осколочный перелом плато большеберцовой кости и головки малоберцовой кости левой ноги. Медицинская комиссия Итальянской федерации зимних видов спорта внимательно следит за состоянием спортсменки и организовала её перевод в миланскую клинику, где Бриньоне будут проведены рентгенологические исследования, а затем определён план хирургического вмешательства», — говорится в официальном заявлении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Нельзя не отметить, что по итогам сезона-2024/2025 Бриньоне во второй раз в карьере выиграла общий зачёт Кубка мира.

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