Кубок России по лыжным гонкам, финал, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть

Сегодня, 4 апреля, в рамках финала Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам в Кировске состоится мужская гонка с раздельным стартом свободным стилем на 15 км. Старт запланирован на 14:30 мск. Гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Лидером общего зачёта остаётся Сергей Ардашев. Второе место занимает Савелий Коростелёв. Замыкает тройку лидеров Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Финал. Свободный стиль. 15 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

36. Денис Спицов.

41. Андрей Мельниченко.

47. Андрей Собакарёв.

48. Евгений Семяшкин.

50. Артём Мальцев.

51. Сергей Волков.

52. Иван Якимушкин.

54. Егор Митрошин.

55. Илья Порошкин.

56. Андрей Ларьков.

58. Александр Терентьев.

60. Павел Соловьёв.

61. Константин Тиунов.

62. Илья Семиков.

63. Александр Бакуров.

64. Сергей Ардашев.

65. Савелий Коростелёв.

66. Александр Большунов.