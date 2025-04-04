Старт женской разделки свободным стилем на Кубке России перенесён из-за погодных условий

Сегодня, 4 апреля, в рамках финала Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам в Кировске состоится женская гонка с раздельным стартом свободным стилем на 10 км. Старт был запланирован на 12:00 мск, но из-за погодных условий начало перенесено на 12:30 мск. Время старта у мужчин остаётся прежним. Гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Финал. Свободный стиль. 10 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

25. Юлия Ступак.

30. Евгения Крупицкая.

33. Христина Мацокина.

34. Алиса Жамбалова.

35. Арина Каличева.

36. Екатерина Никитина.

37. Анастасия Фалеева.

38. Дарья Белослудцева.

39. Ирина Ибрагимова.

40. Екатерина Смирнова.

41. Алёна Баранова.

42. Елизавета Пантрина.

43. Елизавета Маслакова.

44. Лидия Горбунова.

45. Алина Пеклецова.

47. Анастасия Кулешова.

49. Дарья Непряева.

50. Наталья Терентьева.