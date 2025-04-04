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Дементьев — о популярности Югорского марафона: Устюгов каждый год приезжает

Дементьев — о популярности Югорского марафона: Устюгов каждый год приезжает
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Чемпион Олимпийских игр 2006 года, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев высказался о популярности Югорского марафона.

«Мы ведём диалог с ФЛГР, чтобы подстроиться под основной календарь. Прошлый год показал, что количество топовых спортсменов не означает увеличение массовости. Многие, когда узнают, что приедут топ-лыжники, которые не оставляют никому шансов, уже сомневаются, стоит ли ехать. Но переговоры ведём. Хотел бы поблагодарить Сергея Устюгова, который каждый год приезжает на свой родной марафон и служит его популяризации», — передаёт слова Дементьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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