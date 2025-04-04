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«Я люблю участвовать в этом празднике». Устюгов — о Югорском марафоне

«Я люблю участвовать в этом празднике». Устюгов — о Югорском марафоне
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов высказался об участии в Югорском лыжном марафоне.

«Югорский марафон все любят, все знают, трассы подходят вообще всем. Я люблю участвовать в этом празднике, особенно когда не бегу на все деньги, а разговариваю с болельщиками, фотографируюсь. Но в субботу придётся бежать изо всех сил, чтобы составить конкуренцию тем ребятам, которые себя в этом сезоне уже зарекомендовали, и постараться побороться за победу. Но я намерен пробежать обе дистанции, в воскресенье хочу провести гонку вместе с любителями в режиме тренировки», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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