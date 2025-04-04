Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Все слоты разлетелись мгновенно». Дементьев рассказал о нововведениях Югорского марафона

«Все слоты разлетелись мгновенно». Дементьев рассказал о нововведениях Югорского марафона
Комментарии

Чемпион Олимпийских игр 2006 года, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев рассказал, что на Югорский лыжный марафон в этом году ввели дистанцию 15 км для юношей и девушек.

«У нас новшество в этом году: мы ввели дистанцию 15 км – 15-16 лет ребята и 17-18 лет девушки. Все слоты разлетелись мгновенно, это очень востребовано. Дело в том, что для многих 5 км – мало, а 25 км – много. Но будем думать над тем, чтобы количество слотов увеличить», — передаёт слова Дементьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Югорский лыжный марафон пройдёт с 5 по 6 апреля в Ханты-Мансийске.

Материалы по теме
«Я люблю участвовать в этом празднике». Устюгов — о Югорском марафоне
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android