«Все слоты разлетелись мгновенно». Дементьев рассказал о нововведениях Югорского марафона

Чемпион Олимпийских игр 2006 года, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев рассказал, что на Югорский лыжный марафон в этом году ввели дистанцию 15 км для юношей и девушек.

«У нас новшество в этом году: мы ввели дистанцию 15 км – 15-16 лет ребята и 17-18 лет девушки. Все слоты разлетелись мгновенно, это очень востребовано. Дело в том, что для многих 5 км – мало, а 25 км – много. Но будем думать над тем, чтобы количество слотов увеличить», — передаёт слова Дементьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Югорский лыжный марафон пройдёт с 5 по 6 апреля в Ханты-Мансийске.