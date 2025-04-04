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«Это рекорд». Софья Конух — о количестве зарегистрировавшихся на Югорский марафон

«Это рекорд». Софья Конух — о количестве зарегистрировавшихся на Югорский марафон
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Директор департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух рассказала, что в этом году на Югорский лыжный марафон зарегистрировалось рекордное количество участников.

«3804 участника уже зарегистрировались – это рекорд. Регистрация до сих пор открыта, можно увеличить это количество», — передаёт слова Конух корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Отмечается, что всего на Югорском лыжном марафоне представлены 47 субъектов Российской Федерации, а также Казахстан, Беларусь, Польша.

Марафон пройдёт с 5 по 6 апреля в Ханты-Мансийске. Участие в соревнованиях примут три олимпийских чемпиона — Сергей Устюгов, Ольга Зайцева и Юлия Чепалова.

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