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Устюгов: если есть хоть мизерный шанс на Олимпиаду, хотел бы готовиться в Европе

Устюгов: если есть хоть мизерный шанс на Олимпиаду, хотел бы готовиться в Европе
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов рассказал, с кем хотел бы готовиться к Играм-2026, если будет хоть малейший шанс там выступить.

«Я прекрасно понимаю, что мои шансы – 1-2 процента, не больше. Но если мы будем знать, что нас допускают, тогда я буду ставить перед руководством своего родного региона вопрос о том, чтобы готовиться в Европе с Маркусом Крамером и сборной Италии. Это очень важно, если нацеливаться не просто на выступление, а на высокий результат. И если такой шанс действительно появится, я буду цепляться за него изо всех сил. Речь о том, чтобы начинать подготовку уже в мае и оставаться там на весь сезон. Семья меня поддержит и поймёт. Но для этого мы должны знать, сможем попасть на Игры или нет. Если узнаем об этом в сентябре, будет уже поздно», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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