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«Дать бы ему леща, но это должны делать сверстники». Устюгов — о поступке лыжника Филатова

«Дать бы ему леща, но это должны делать сверстники». Устюгов — о поступке лыжника Филатова
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов оценил поступок 15-летнего лыжника Георгия Филатова, который на детских соревнованиях в Удмуртии ударил коленом в голову 13-летнего Вадима Курышкина.

«Если честно, я был в шоке. Когда увидел это видео, сразу отписал Максу Вылегжанину, спросил, что это такое вообще. Это дикость. Честно говоря, мы обсуждали это с ребятами, и все пришли к мнению, что дать бы Георгию леща, но сделать это должны были сверстники. А наказание, которое он получил, минимальное из возможных. Надеюсь, эта история его чему-то научит», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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