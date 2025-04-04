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«Сейчас я бы забрал слова об извинениях». Устюгов высказался о конфликте с Большуновым

«Сейчас я бы забрал слова об извинениях». Устюгов высказался о конфликте с Большуновым
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Олимпийский чемпион лыжник Сергей Устюгов высказал своё мнение об инциденте с Александром Большуновым, который случился после спринта на чемпионате России в Казани.

— В моменте, когда Александр мне прыгнул на лыжи, а я отмахнулся палкой, мне было стыдно – на нас же смотрят юные лыжники, какой пример они видят? Да, это было на эмоциях, но профессионалам такого уровня нужно их контролировать. Я сказал, что хочу извиниться. Но сейчас, после таких слов с его стороны в мой адрес, я бы слова об извинениях забрал. Больше я бы мусолить эту тему не хотел.

— Ты сказал, что вам нужно зарыть топор войны. А разве между вами война?
— Такие конфликтные ситуации происходят постоянно. Я считаю, что это неуважение чужого труда. Если ты лучший, если ты тренируешься больше всех, ты пример для всех, ты сильнее всех, зачем же так поступать? Можно вспомнить много примеров, — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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