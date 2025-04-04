Александр Большунов выиграл разделку свободным стилем на Кубке России в Кировске
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Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на Кубке России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 35.35,7.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
04 апреля 2025, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
35:35.7
2
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
+3.7
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+19.9
Вторым стал Павел Соловьёв, отстав от лидера на 3,7 секунды. Тройку сильнейших замкнул Савелий Коростелёв (+19,9).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Свободный стиль. Мужчины:
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 35.35,7.
- Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — отставание 3,7.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +19,9.
- Алексей Виценко (Республика Коми) +31,1.
- Денис Спицов (Тюменская область) +54,8.
- Кирилл Кочегаров (Республика Коми) +59,8.
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +1.02,6.
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