Александр Большунов выиграл разделку свободным стилем на Кубке России в Кировске

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на Кубке России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 35.35,7.

Вторым стал Павел Соловьёв, отстав от лидера на 3,7 секунды. Тройку сильнейших замкнул Савелий Коростелёв (+19,9).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Свободный стиль. Мужчины:

Александр Большунов (Республика Татарстан) — 35.35,7. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — отставание 3,7. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +19,9. Алексей Виценко (Республика Коми) +31,1. Денис Спицов (Тюменская область) +54,8. Кирилл Кочегаров (Республика Коми) +59,8. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +1.02,6.