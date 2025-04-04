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Ардашев — о неудачном выступлении в разделке: не хватило меня на конец сезона

Ардашев — о неудачном выступлении в разделке: не хватило меня на конец сезона
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Лидер общего зачёта Кубка России сезона-2024/2025 лыжник Сергей Ардашев прокомментировал неудачное выступление в гонке с раздельным стартом в рамках соревнований в Кировске. Спортсмен завершил гонку на седьмой позиции, отстав от лидера на +1.02,6 секунд.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
04 апреля 2025, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
35:35.7
2
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
+3.7
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+19.9

«Не хватило меня на конец сезона. Батарейка разряжена», — написал Ардашев на своей странице в социальных сетях.

Победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов. Спортсмен преодолел дистанцию за 35.35,7. Вторым стал Павел Соловьёв, отстав от лидера на 3,7 секунды. Тройку сильнейших замкнул Савелий Коростелёв (+19,9).

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