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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов — третий

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов — третий
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Российский лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. Второе место занимает Савелий Коростелёв. Замыкает тройку лидеров Александр Большунов, который сегодня, 4 апреля, стал победителем гонки с раздельным стартом на Кубке России — 2024/2025 в Кировске.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт на 4 апреля. Мужчины:

1. Сергей Ардашев — 895 очков

2. Савелий Коростелеё — 886

3. Александр Большунов — 744

4. Иван Горбунов — 622

5. Илья Семиков — 590

6. Александр Терентьев — 530

7. Артем Мальцев — 507

8. Евгений Семяшкин — 418

9. Павел Соловьёв — 398

10. Константин Тиунов — 385

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