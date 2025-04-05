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Сергей Устюгов одержал победу в Югорском лыжном марафоне

Сергей Устюгов одержал победу в Югорском лыжном марафоне
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в Югорском лыжном марафоне. Он в свободном стиле преодолел дистанцию 50 км за 1 час 58 минут и 45 секунд. Второе место занял Артём Грязев (1:58.52,0). Тройку призёров замкнул Алексей Шемякин (1:59.04,0).

Соревнования проходят 5 и 6 апреля в Ханты-Мансийске. Марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югра, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югра, а с 2024-го его организатором стал банк ВТБ.

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