Алёна Перевозчикова победила в Югорском лыжном марафоне. Резцова — третья

Российская биатлонистка и лыжница Алёна Перевозчикова одержала победу в Югорском лыжном марафоне. Она в свободном стиле преодолела дистанцию 50 км за 2 часа 10 минут и 49 секунд. Второе место заняла Лилия Васильева (2:12.43,0). Тройку призёров замкнула двукратный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах биатлонистка Кристина Резцова (2:15.34,0), которая за 15 км до завершения гонки столкнулась с судорогами руки. Несмотря на столь серьёзные проблемы, ей удалось добраться до финиша.

Лыжные гонки. Югорский марафон – 2025, свободный стиль. Женщины:

Алёна Перевозчикова – 2:10.49,0. Лилия Васильева – отставание 1.55,0. Кристина Резцова +4.45,0.

Отметим, что в мужской гонке победу одержал олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов