Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Алёна Перевозчикова победила в Югорском лыжном марафоне. Резцова — третья

Алёна Перевозчикова победила в Югорском лыжном марафоне. Резцова — третья
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка и лыжница Алёна Перевозчикова одержала победу в Югорском лыжном марафоне. Она в свободном стиле преодолела дистанцию 50 км за 2 часа 10 минут и 49 секунд. Второе место заняла Лилия Васильева (2:12.43,0). Тройку призёров замкнула двукратный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах биатлонистка Кристина Резцова (2:15.34,0), которая за 15 км до завершения гонки столкнулась с судорогами руки. Несмотря на столь серьёзные проблемы, ей удалось добраться до финиша.

Лыжные гонки. Югорский марафон – 2025, свободный стиль. Женщины:

  1. Алёна Перевозчикова – 2:10.49,0.
  2. Лилия Васильева – отставание 1.55,0.
  3. Кристина Резцова +4.45,0.

Отметим, что в мужской гонке победу одержал олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов

Материалы по теме
Сергей Устюгов одержал победу в Югорском лыжном марафоне
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android