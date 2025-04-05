Сергей Устюгов прокомментировал победу в Югорском марафоне

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу в Югорском лыжном марафоне. Он в свободном стиле преодолел дистанцию 50 км за 1 час 58 минут и 45 секунд.

«На самом деле, первый круг мы хорошо ехали, темп был хороший, менялись. На втором я говорю: «Ну что, марафонцы, до финиша меня повезёте?» Лёха Шемякин сказал, мол, я не прочь тебя до финиша везти. И я ушёл назад. Потом Олег Поляков сделал первый рывок, марафонцы за ним не пошли, а я дёрнулся. Потом Олег сделал второй рывок, за ним дёрнулся ещё Грязев. Шли-шли, как только развернулись обратно, Поляков стал убегать в отрыв. Долго я его догнать не мог. Потом догнал, пошли работать сменами, но в итоге Поляков отстал. Я ехал один, потом меня Грязев догнал. И я понял, что мне нужно сэкономить силы к финишу. Потому что я потратился, шёл один против ветра. А он видел мою спину, был злее, пытался меня догнать. В итоге я встал за его спину и так до финиша дошёл. Знал, что на финише смогу составить ему хорошую конкуренцию. Рад, что всё получилось», — сказал Устюгов телеграм-каналу «Со дна или ко дну? Российский спорт и не только».

Второе место занял Артём Грязев (1:58.52,0). Тройку призёров замкнул Алексей Шемякин (1:59.04,0).