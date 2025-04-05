«Жалею, что вообще согласилась». Резцова пошутила после финиша Югорского марафона — 2025

Двукратный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах биатлонистка Кристина Резцова высказалась о своём результате в Югорском лыжном марафоне. Она заняла третье место, в свободном стиле преодолев дистанцию 50 км за 2 часа 15 минут и 34 секунды.

«Жалею, что вообще согласилась (смеётся и кашляет). На самом деле, всё хорошо. Рада, что в принципе вышла на старт и финишировала, но сегодня было очень тяжело, свело мышцы судорогой, не могла толкаться рукой, наверное, последние 15 км. Ну вот так, как есть», — сказала Резцова телеграм-каналу «Со дна или ко дну? Российский спорт и не только».

За 15 км до завершения гонки Резцова столкнулась с судорогами руки. Несмотря на столь серьёзные проблемы, ей удалось добраться до финиша.