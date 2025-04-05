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«Чертовски вовремя». Йоханнес Клебо поделился фото с отдыха

«Чертовски вовремя». Йоханнес Клебо поделился фото с отдыха
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Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо в социальных сетях поделился фото с отдыха.

Фото: Из личного архива Йоханнеса Клебо

«Чертовски вовремя», — подписал снимок Клебо.

Напомним, на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия) Клебо завоевал шесть из шести золотых медалей, тем самым побив рекорд россиянки Елены Вяльбе, установленный в 1997 году. Он также стал 15-кратным чемпионом мира, приблизившись к рекорду своей соотечественницы Марит Бьорген (18).

На Кубке мира — 2024/2025 Йоханнес в пятый раз стал обладателем Кубка мира. Ранее он выигрывал этот титул в сезонах-2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023.

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