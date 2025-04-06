Кубок России по лыжным гонкам, финал, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 6 апреля, в рамках финала Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам в Кировске состоится мужской масс-старт свободным стилем на 10 км. Старт запланирован на 11:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Финал. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Александр Большунов.

2. Савелий Коростелёв.

3. Павел Соловьёв.

4. Сергей Ардашев.

7. Александр Бакуров.

8. Илья Семиков.

9. Илья Порошкин.

10. Александр Терентьев.

11. Артём Мальцев.

12. Сергей Волков.

13. Андрей Ларьков.

14. Андрей Собакарёв.

15. Иван Якимушкин.

18. Констанин Тиунов.

20. Александр Ившин.

21. Евгений Семяшкин.

23. Денис Спицов.

24. Дмитрий Жуль.

26. Андрей Мельниченко.