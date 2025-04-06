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Алина Пеклецова назвала самую сложную гонку в своей карьере

Алина Пеклецова назвала самую сложную гонку в своей карьере
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19-летняя российская лыжница Алина Пеклецова высказалась о самой сложной гонке в своей профессиональной карьере.

— Ты часто вспоминала прошлогоднюю гонку в гору? Она стала для тебя самой сложной в карьере на данный момент?
— Да нет, не особо. А самая тяжёлая гонка у меня была на финале Кубка России в Кировске в 2024-м — классическая десятка. Я тогда стала 11-й и выжала себя всю без остатка. Мне пришлось очень тяжело. На горе мне было намного легче.

— Сейчас какие ожидания от самой гонки? Или больше волнует погода?
— Не люблю говорить про гонку до её начала, потому что случиться может всё что угодно, все мы люди, а не роботы, как я уже говорила. Главное, чтобы погода наладилась и гонка состоялась, как запланировано, — сказала Пеклецова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, ранее Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России — 2024/2025 в Кировске. 6 апреля в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске состоится женский масс-старт свободным стилем на 10 км, где примет участие Пеклецова.

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