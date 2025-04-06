19-летняя Пеклецова рассказала, как относится к выступлению на Олимпиаде в случае допуска

Российская лыжница Алина Пеклецова поделилась мнением о возможности выступления на Олимпийских играх в составе сборной России в случае возможного или частичного допуска спортсменов.

— Алина, сейчас неопределённость с тем, смогут ли российские лыжники выступить на Олимпиаде или нет. Но ты готова потратить личные деньги и полететь в Италию, чтобы провести один или несколько сборов на олимпийских трассах?

— Если говорить исключительно о деньгах — да, я бы вложилась в такой сбор. Другой вопрос, что в завершающемся сезоне у меня не было такой возможности даже теоретически. Я же тренировалась в юниорской команде, у нас всё чётко расписано — когда и куда, какие гонки мы бежим. Так что я бы не смогла просто так полететь в Италию, как это сделали Александр Большунов, Савелий Коростелёв и другие спортсмены.

— Мысль об Олимпиаде в голове сидит? Ты же уже застолбила за собой статус одного из лидеров даже взрослой сборной.

— На самом деле, да, есть такие мысли. Но что я могу сделать? Только тренироваться, выступать и надеяться на то, что нас допустят. И мы поедем туда всей командой, сборной России.

— А если допустят только нейтральных спортсменов?

— Думаю, тут решать нашему руководству. Но если допустят именно команду — спортсменов, тренеров, сервис, врачей и массажистов — тогда не вижу проблем. Любой спортсмен мечтает поехать на Олимпиаду и там достойно выступить. Однако если нас не пустят, из спорта я уходить не собираюсь. У меня нет такого — или Олимпиада, или ничего, — сказала Пеклецова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Пеклецовой 19 лет. Её считают главной надеждой и юной звездой российских лыж.

Кто выступал под нейтральным флагом на Олимпиадах: