Алина Пеклецова высказалась о возможном соперничестве с Терезе Йохауг

19-летняя российская лыжница Алина Пеклецова высказалась о своём возможном соперничестве с легендарной норвежской спортсменкой Терезе Йохауг, а также оценила её выступления на недавнем чемпионате мира.

— Ты смотрела чемпионат мира? Не удивило, что Йохауг ни одной гонки не выиграла?

— Ну и что? Меня удивило, что она вообще вернулась. Я думала, что после рождения ребёнка она уже ушла с концами. А то, что не завоевала золото в Тронхейме – там и доля невезения была. Всё же доли секунды решали. В целом же она отличный сезон провела.

— Тебе было бы интересно зарубиться с Терезе на трассе? В гонке в гору, например.

— Это было бы очень круто. Но будет ли у меня такая возможность, я не знаю, — сказала Пеклецова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Терезе Йохауг завершила профессиональную карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась в 2024 году, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Нильс Якоб Хофф, муж спортсменки, уговаривает Терезе выступать до Олимпиады-2026 в Милане.

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