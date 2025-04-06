Пеклецова — о Клебо: его победы в скиатлоне и марафоне — показатель класса и статуса

Российская лыжница Алина Пеклецова высказалась о выступлениях пятикратного олимпийского чемпиона, 15-кратного чемпиона мира норвежца Йоханнеса Клебо.

— Что скажешь про выступление Клебо?

— То, что он выиграл спринт, тим-спринт, победил в короткой разделке и эстафете, я думаю, вряд ли могло удивить. А вот его победы в скиатлоне и марафоне – показатель класса и статуса. Теперь уже никто не будет считать его исключительно спринтером. Он реально очень крутой лыжник, — сказала Пеклецова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия) Клебо завоевал шесть из шести золотых медалей, тем самым побив рекорд россиянки Елены Вяльбе, установленный в 1997 году. Он также стал 15-кратным чемпионом мира, приблизившись к рекорду своей соотечественницы Марит Бьорген (18).

На Кубке мира — 2024/2025 Йоханнес в пятый раз стал обладателем Кубка мира. Ранее он выигрывал этот титул в сезонах-2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023.