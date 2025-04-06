Пеклецова — о выступлении на ЧР: чем больше настроишься — тем больше расстроишься

19-летняя российская лыжница Алина Пеклецова оценила свои результаты на чемпионате России в текущем сезоне.

— На чемпионате России у тебя две гонки и две медали. Классное выступление! Или ты ехала в Казань только за золотом?

— Я, конечно, настраивалась на коньковую разделку, но понимала, что как будет – так и будет. Вообще, не люблю загадывать на гонку, говорить себе – ты должна обязательно занять такое-то место. Как говорится, чем больше настроишься – тем больше расстроишься. Всегда просто думаю о том, что нужно отдать в гонке всё, что у тебя есть, а итоговое место будет в протоколе.

— Но если объективно, ты рассчитывала на чемпионате России побороться на десятке даже с Натальей Терентьевой, если бы она бежала ту гонку?

— Скорее всего, нет. Если бы Наталья участвовала, то я бы, наверное, держала в голове, что она будет сильнее. Она набирает форму от старта к старту. В декабре в Кирово-Чепецке Наталья проиграла мне в своей первой гонке после возвращения семь секунд, а уже в январе в Казани выиграла уже девять. И сейчас она гораздо сильнее, чем была тогда в январе, — сказала Пеклецова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.