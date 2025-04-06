Пеклецова победила в масс-старте свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам

19-летняя российская лыжница Алина Пеклецова одержала победу в женском масс-старте свободным стилем на 10 км в рамках финала Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам в Кировске. Она преодолела дистанцию за 32.40,2 секунды. Второе место в гонке заняла Дарья Канева, которая отстала от лидера на 56,9. Тройку лидеров замкнула Дарья Непряева (+59,7).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Финал. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км. Женщины:

1. Алина Пеклецова – 32.40,2.

2. Дарья Канева – отставание 56,9.

3. Дарья Непряева +59,7.

4. Наталья Терентьева (Непряева) +1.04,5.

5. Арина Каличева +1.17,1.

6. Екатерина Смирнова +1.27,1.

7. Анастасия Кулешова +1.32,2.

8. Олеся Ляшенко +1.35,7.