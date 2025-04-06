Пеклецова победила в масс-старте свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам
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19-летняя российская лыжница Алина Пеклецова одержала победу в женском масс-старте свободным стилем на 10 км в рамках финала Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам в Кировске. Она преодолела дистанцию за 32.40,2 секунды. Второе место в гонке заняла Дарья Канева, которая отстала от лидера на 56,9. Тройку лидеров замкнула Дарья Непряева (+59,7).
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
32:40.2
2
Дарья Канева
Республика Коми
+56.9
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+59.7
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Финал. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км. Женщины:
1. Алина Пеклецова – 32.40,2.
2. Дарья Канева – отставание 56,9.
3. Дарья Непряева +59,7.
4. Наталья Терентьева (Непряева) +1.04,5.
5. Арина Каличева +1.17,1.
6. Екатерина Смирнова +1.27,1.
7. Анастасия Кулешова +1.32,2.
8. Олеся Ляшенко +1.35,7.
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