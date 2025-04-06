Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на финальном этапе Кубка России в Кировске

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем мужского масс-старта свободным стилем на 10 км на заключительном этапе Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 28.29,9. Второе место в гонке занял Денис Спицов, который отстал от лидера на 4,8. Тройку лидеров замкнул Евгений Семяшкин (+31,0).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Финал. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км. Мужчины:

1. Александр Большунов – 28.29,9.

2. Денис Спицов – отставание 4,8.

3. Евгений Семяшкин +31,0.

4. Кирилл Кочегаров +44,3.

5. Савелий Коростелев +48,9.

6. Виктор Иванов +54,1.

7. Сергей Игнатов +56,7.

8. Александр Ившин +1.00,7.