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Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на финальном этапе Кубка России в Кировске

Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на финальном этапе Кубка России в Кировске
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Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем мужского масс-старта свободным стилем на 10 км на заключительном этапе Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 28.29,9. Второе место в гонке занял Денис Спицов, который отстал от лидера на 4,8. Тройку лидеров замкнул Евгений Семяшкин (+31,0).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
06 апреля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
28:29.9
2
Денис Спицов
Тюменская область
+4.8
3
Евгений Семяшкин
Республика Коми
+31.0

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Финал. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км. Мужчины:

1. Александр Большунов – 28.29,9.

2. Денис Спицов – отставание 4,8.

3. Евгений Семяшкин +31,0.

4. Кирилл Кочегаров +44,3.

5. Савелий Коростелев +48,9.

6. Виктор Иванов +54,1.

7. Сергей Игнатов +56,7.

8. Александр Ившин +1.00,7.

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