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Савелий Коростелёв стал победителем общего зачёта Кубка России по лыжным гонкам

Савелий Коростелёв стал победителем общего зачёта Кубка России по лыжным гонкам
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Двукратный чемпион мира среди юниоров россиянин Савелий Коростелёв стал победителем общего зачёта Кубка России — 2024/2025. Второе место занял Сергей Ардашев. Замкнул тройку лидеров трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Итоговое положение. Мужчины:

1. Савелий Коростелёв — 1095 очков.

2. Сергей Ардашев — 1065.

3. Александр Большунов — 974.

4. Илья Семиков — 732.

5. Александр Терентьев — 656.

6. Артем Мальцев — 637.

7. Иван Горбунов — 622.

8. Павел Соловьёв — 590.

9. Евгений Семяшкин — 521.

10. Порошкин Илья — 495.

У женщин победу в общем зачёте по итогам Кубка России — 2024/2025 одержала чемпионка мира среди юниоров 22-летняя Дарья Непряева. Второе место заняла Екатерина Смирнова. Тройку лидеров замкнула Елизавета Маслакова.

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