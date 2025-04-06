Савелий Коростелёв стал победителем общего зачёта Кубка России по лыжным гонкам

Двукратный чемпион мира среди юниоров россиянин Савелий Коростелёв стал победителем общего зачёта Кубка России — 2024/2025. Второе место занял Сергей Ардашев. Замкнул тройку лидеров трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Итоговое положение. Мужчины:
1. Савелий Коростелёв — 1095 очков.
2. Сергей Ардашев — 1065.
3. Александр Большунов — 974.
4. Илья Семиков — 732.
5. Александр Терентьев — 656.
6. Артем Мальцев — 637.
7. Иван Горбунов — 622.
8. Павел Соловьёв — 590.
9. Евгений Семяшкин — 521.
10. Порошкин Илья — 495.
У женщин победу в общем зачёте по итогам Кубка России — 2024/2025 одержала чемпионка мира среди юниоров 22-летняя Дарья Непряева. Второе место заняла Екатерина Смирнова. Тройку лидеров замкнула Елизавета Маслакова.