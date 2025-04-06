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Наталья Терентьева стала победительницей многодневного тура «Большой Вудъявр»

Наталья Терентьева стала победительницей многодневного тура «Большой Вудъявр»
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) стала победительницей многодневки «Тур Большой Вудъявр», который прошёл в Кировске в рамках заключительного этапа Кубка России – 2024/2025. Второе место в зачёте завоевала её младшая сестра Дарья. Тройку лучших замкнула победительница масс-старта в гору Алина Пеклецова.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
32:40.2
2
Дарья Канева
Республика Коми
+56.9
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+59.7

Лыжные гонки. Многодневка «Тур Большой Вудъявр», женщины. Итоги:

  1. Наталья Терентьева — 2:07.39,9.
  2. Дарья Непряева – отставание 39,2.
  3. Алина Пеклецова +47,5.
  4. Анастасия Кулешова +2.41,6.
  5. Дарья Канева +2.54,9.
  6. Арина Каличева +3.59,2.
  7. Лидия Горбунова +4.02,4.
  8. Екатерина Смирнова +4.03,9.
  9. Екатерина Никитина +4.53,1.
  10. Ибрагимова +4.57,1.
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