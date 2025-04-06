Наталья Терентьева стала победительницей многодневного тура «Большой Вудъявр»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) стала победительницей многодневки «Тур Большой Вудъявр», который прошёл в Кировске в рамках заключительного этапа Кубка России – 2024/2025. Второе место в зачёте завоевала её младшая сестра Дарья. Тройку лучших замкнула победительница масс-старта в гору Алина Пеклецова.

Лыжные гонки. Многодневка «Тур Большой Вудъявр», женщины. Итоги: