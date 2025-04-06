Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов уверенно выиграл многодневку «Тур Большой Вудъявр»

Александр Большунов уверенно выиграл многодневку «Тур Большой Вудъявр»
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем многодневки «Тур Большой Вудъявр», который прошёл в Кировске в рамках заключительного этапа Кубка России – 2024/2025. Второе место в зачёте занял Савелий Коростелёв, который стал чемпионом общего зачёта. Тройку лидеров замкнул Павел Соловьёв.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
06 апреля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
28:29.9
2
Денис Спицов
Тюменская область
+4.8
3
Евгений Семяшкин
Республика Коми
+31.0

Лыжные гонки. Многодневка «Тур Большой Вудъявр», мужчины. Итоги:

1. Александр Большунов 2:01.27,7.

2. Савелий Коростелев — отставание 1.56,4.

3. Павел Соловьёв +3.09,3.

4. Кирилл Кочегаров +3.49,4.

5. Алексей Виценко +4.06,4.

6. Александр Бакуров +4.36,6.

7. Илья Семиков +5.11,9.

8. Сергей Ардашев +5.19,1.

9. Денис Спицов +5.31,0.

10. Илья Порошкин +5.36,1

Материалы по теме
Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на финальном этапе Кубка России в Кировске
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android