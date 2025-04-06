Александр Большунов уверенно выиграл многодневку «Тур Большой Вудъявр»

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем многодневки «Тур Большой Вудъявр», который прошёл в Кировске в рамках заключительного этапа Кубка России – 2024/2025. Второе место в зачёте занял Савелий Коростелёв, который стал чемпионом общего зачёта. Тройку лидеров замкнул Павел Соловьёв.

Лыжные гонки. Многодневка «Тур Большой Вудъявр», мужчины. Итоги:

1. Александр Большунов 2:01.27,7.

2. Савелий Коростелев — отставание 1.56,4.

3. Павел Соловьёв +3.09,3.

4. Кирилл Кочегаров +3.49,4.

5. Алексей Виценко +4.06,4.

6. Александр Бакуров +4.36,6.

7. Илья Семиков +5.11,9.

8. Сергей Ардашев +5.19,1.

9. Денис Спицов +5.31,0.

10. Илья Порошкин +5.36,1