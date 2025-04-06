Александр Большунов уверенно выиграл многодневку «Тур Большой Вудъявр»
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Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем многодневки «Тур Большой Вудъявр», который прошёл в Кировске в рамках заключительного этапа Кубка России – 2024/2025. Второе место в зачёте занял Савелий Коростелёв, который стал чемпионом общего зачёта. Тройку лидеров замкнул Павел Соловьёв.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
06 апреля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
28:29.9
2
Денис Спицов
Тюменская область
+4.8
3
Евгений Семяшкин
Республика Коми
+31.0
Лыжные гонки. Многодневка «Тур Большой Вудъявр», мужчины. Итоги:
1. Александр Большунов 2:01.27,7.
2. Савелий Коростелев — отставание 1.56,4.
3. Павел Соловьёв +3.09,3.
4. Кирилл Кочегаров +3.49,4.
5. Алексей Виценко +4.06,4.
6. Александр Бакуров +4.36,6.
7. Илья Семиков +5.11,9.
8. Сергей Ардашев +5.19,1.
9. Денис Спицов +5.31,0.
10. Илья Порошкин +5.36,1
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