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«Ценой всего». Коростелёв процитировал Таноса после триумфального завершения сезона

«Ценой всего». Коростелёв процитировал Таноса после триумфального завершения сезона
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Двукратный чемпион мира среди юниоров россиянин Савелий Коростелёв опубликовал пост по итогам завершения Кубка России — 2024/2025, в котором процитировал персонажа Таноса из фильма «Мстители: Война бесконечности». 21-летний Коростелёв стал победителем общего зачёта по итогам соревнований.

Фото: страница коростелёва в социальных сетях

«Всё собрал? Всё. Какой ценой? Ценой всего», — написал Коростелёв на своей странице в социальных сетях.

Второе место в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 занял Сергей Ардашев. Замкнул тройку лидеров трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. У женщин победу в общем зачёте соревнований одержала чемпионка мира среди юниоров 22-летняя Дарья Непряева.

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