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Смирнова стала победительницей дистанционного зачёта Кубка России. Непряева — третья

Смирнова стала победительницей дистанционного зачёта Кубка России. Непряева — третья
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Российская лыжница Екатерина Смирнова стала победительницей дистанционного зачёта Кубка России — 2024/2025. Второе место заняла Арина Каличева. Тройку лидеров замкнула 22-летняя Дарья Непряева.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт. Итоговое положение. Женщины:

1. Екатерина Смирнова — 554 очков.

2. Арина Каличева — 518.

3. Дарья Непряева — 510.

4. Алина Пеклецова — 443.

5. Елизавета Маслакова — 381.

6. Лидия Горбунова — 372.

Отметим, что победительницей общего зачёта Кубка России — 2024/2025 стала чемпионка мира среди юниоров Дарья Непряева. Второе место заняла Смирнова, а тройку лидеров замкнула Маслакова.

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